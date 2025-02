Água Santa e Palmeiras jogam em Brasília pelo Campeonato Paulista 2025

Em duelo importante na luta por uma vaga na próxima fase do Paulistão, Água Santa e Palmeiras se enfrentam no dia 9 de fevereiro, um sábado, às 18h30, na Arena BRB Mané Garrincha. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

Vice-líder do Grupo D do Campeonato Paulista, o Palmeiras soma oito pontos e conta com a vitória contra o Água Santa para encaminhar classificação à próxima fase da competição. Já o clube de Diadema é o lanterna do Grupo C, com apenas três pontos, e precisa vencer para sonhar com uma possível ida ao mata-mata do certame estadual.

A disputa será mais uma atração do Metrópoles Sports – vertente do Grupo Metrópoles –, responsável pelas produções de eventos esportivos da marca. Desde 2022, a empresa organiza partidas entre times pelas principais competições nacionais, como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, além de um amistoso da seleção brasileira feminina.

Informações importantes

Quem for ao estádio deve ficar atento aos itens que são proibidos: sinalizadores, artefatos explosivos, capacetes, copos e similares, garrafas de todos os tipos, bandeiras maiores que 2m x 2m, materiais que caracterizem manifestação de caráter político e similares, mastros, cigarro eletrônico, guarda-chuva, carrinho de bebê, frascos de perfume e objetos pontiagudos que possam colocar em risco ou importunar o público. Os itens estão sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento local.

Tem direito a meia-entrada:

* Estudantes – Lei Federal nº 12.933/2013

* Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (Lei nº 10.741/2003);

* Profissionais de Saúde do sistema público e privado de saúde do DF (Lei nº 7.132/2022)

* Professores do ensino público do DF (Lei Estadual 5642/2016)

* Jovens de Baixa Renda (Lei Federal nº 12.933/2013)

* Pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015)

O que tenho de apresentar?

– estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas;

– idosos: identidade;

– profissionais de saúde: identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical;

– professores da rede pública: carteira funcional de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal ou do sistema federal de ensino;

– Jovens de baixa renda: Apresentação da Identidade Jovem (ID Jovem), que pode ser obtida online; e

– Pessoas com deficiência: Apresentação de documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS.

ATENÇÃO:

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados. E o evento não possui guarda-volumes, por isso não se responsabiliza por nenhum item deixado no evento.