Água Santa x Palmeiras no DF: venda para o público geral começa hoje

Água Santa e Palmeiras se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (9/2), na Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 18h30. A venda de ingressos para o público geral começa nesta terça-feira (4/2), a partir das 14h. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

A venda de ingressos já está disponível para clientes BRB. O Metrópoles Sports desenvolveu um site especial, com todas as informações sobre as entradas. Clique aqui para acessar.

O duelo entre Água Santa e Palmeiras marca o reencontro das duas equipes que decidiram a competição em 2023. Na ocasião, a equipe de Diadema venceu o primeiro jogo por 2 x 1. Na volta, o Alviverde goleou por 4 x 0 e levou o título do Paulistão.

Água Santa x Palmeiras no DF será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: