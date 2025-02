Água Santa x Palmeiras: relembre último jogo do Verdão no DF

O Palmeiras tem pela frente um desafio em Brasília, lugar que o Alviverde tem boas lembranças. O Verdão vai duelar com o Água Santa, neste domingo (9/2), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, às 18h30, na Arena BRB Mané Garrincha. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

Os torcedores que quiserem acompanhar ao confronto já podem adquirir seu ingresso. A venda está aberta ao público geral. O Metrópoles Sports desenvolveu um site especial, com todas as informações sobre as entradas. Clique aqui para acessar.

Na última vez que o Palmeiras esteve na Arena BRB Mané Garrincha foi para enfrentar o Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão, em setembro do ano passado. Diante de 62.186 pessoas, o Alviverde saiu triunfante.

O Vasco bem que tentou, mas o zagueiro Rayan errou passe no campo de defesa. Logo, Flaco López ficou cara a cara com o goleiro Léo Jardim e aproveitou a chance para fazer o único jogo da partida.

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

