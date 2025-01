Ahmad Sharaa, líder dos rebeldes da Síria, é nomeado presidente interino

As facções rebeldes que conseguiram derrubar Bashar Assad em dezembro nomearam nesta quarta-feira (29) Ahmad Sharaa, ex-líder rebelde islâmico, como presidente interino da Síria. As novas autoridades sírias anunciaram a dissolução do Parlamento e a suspensão da Constituição de 2012, e encarregaram Ahmad Sharaa de formar “um conselho legislativo provisório”, sem informar a duração do seu mandato.

As informações sobre essas mudanças foram divulgadas pela agência de notícias oficial Sana, após uma reunião entre Sharaa e líderes das facções armadas. Durante seu mandato, ele não apenas assumirá a presidência, mas também representará a Síria em fóruns internacionais, buscando restabelecer a presença do país no cenário global.

Além disso, foi decidido que todos os grupos armados e órgãos políticos que participaram da revolução serão dissolvidos e deverão se integrar nas novas instituições do Estado. O exército do regime deposto também foi desmantelado, com a intenção de reconstruir as forças armadas sírias e estabelecer um novo sistema de segurança.

A dissolução do partido Baath, que governou a Síria por mais de seis décadas, também foi anunciada. Após a captura de Damasco, a coalizão de grupos rebeldes formou um governo de transição, que terá um mandato inicial de três meses para implementar mudanças na Constituição e revitalizar a economia do país.

