AI da OpenAI será disponibilizada em laboratórios de armas nucleares

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, anunciou que permitirá que laboratórios nacionais dos Estados Unidos utilizem seus modelos de Inteligência Artificial (IA) em projetos ligados a armas nucleares e outras pesquisas científicas avançadas.

Em parceria com a Microsoft, a OpenAI lançará um modelo de IA para o supercomputador do Laboratório Nacional de Los Alamos, um dos centros mais estratégicos do país na área de segurança nacional. O sistema também será disponibilizado para outros laboratórios governamentais dos EUA.

Segundo a empresa de Sam Altman, a tecnologia será aplicada para “reduzir o risco de guerra nuclear e garantir a segurança de armas e materiais nucleares”, conforme publicado no blog oficial da OpenAI.

“Este é o começo de uma nova era, onde a IA impulsionará avanços científicos, fortalecerá a segurança nacional e apoiará iniciativas do governo dos EUA”, declarou a OpenAI no comunicado.

