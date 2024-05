Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis a Embraer, diz Lula

O petista disse que os acidentes aéreos tornaram a fabricante norte-americana uma “coqueluche” da aviação e beneficiaram a empresa brasileira

Em reunião com o setor do aço, Lula defendeu a necessidade de o Brasil exportar mais para o exterior Reprodução/YouTube Poder360 – 20.mai.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou na 2ª feira (21.mai.2024) o fato de a fabricante Boeing ter enfrentado desastres aéreos que a impediram de comprar a brasileira Embraer. A declaração foi feita na 2ª feira (20.mai.2024) durante reunião no Palácio do Planalto, quando o governante discutia sobre o setor da indústria de aço.

“É preciso voltar a Embraer a vender mais avião. Outro dia, a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vedada para a Boeing. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Infraero [Embraer], ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação”, afirmou.

Lula, ainda em sua fala onde cita que “esse país vai voltar a crescer e, junto com o crescimento desse país, a indústria de aço”. “Se nós temos esse potencial, porque nos não colocamos ele para fora e fazemos as coisas acontecer?”.

Em sua declaração, o presidente se refere aos 2 acidentes fatais da Boeing que aconteceram em 2018 e 2019. O 1º aconteceu na Indonésia e matou 189 pessoas; e o outra na Etiópia, que deixou 157 vítimas. O governante comemorou o fato de a Boeing ter desistido em 2020 de comprar a Embraer.

Assista ao momento da declaração de Lula:

Em resposta, a deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), em sua conta na rede social X (antigo Twitter) disse ser “repugnante” fala de Lula envolvendo as 2 tragédias do Boeing 737.

“Ao rir, Lula debocha da memória de centenas de mortes e de suas famílias que perderam seus entes queridos. Que lula é desumano, já sabíamos, mas ele esta passando dos limites da maldade, da linha tênue da sanidade”, acrescenta a deputada.

Leia abaixo a postagem da deputada:

Boeing em declínio Os acidentes aéreos em 2018 e 2019 envolveram o modelo Boeing 737 Max. Neste ano, a empresa voltou a ter problemas com o avião depois que uma porta de um 737 Max se soltou durante um voo da Alaska Airlines em janeiro de 2024.

O caso escancarou problemas crônicos na fabricação do 737 e atraiu um escrutínio regulatório para a empresa, que viu as ações despencarem. A produção do 737 Max foi suspensa, derrubando as ações da Boeing. O mesmo modelo já havia sido