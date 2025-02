“Ainda estamos aqui”: Motta relembra filme de Fernanda Torres em posse

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez alusão ao filme “Ainda Estou Aqui“, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, durante discurso de posse, neste sábado (1º/2).

“Vamos fazer o que é certo, pelo bem do Brasil! O Brasil não pode errar, e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil. Em harmonia com os demais poderes, encerro com uma mensagem de otimismo: Ainda estamos aqui!”, entoou Hugo Motta.