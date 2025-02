‘Ainda Estou Aqui’ estreia este mês no México em “guerra” com ‘Emília Pérez’

O filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, fará sua pré-estreia no México nesta quinta-feira (6), em meio a um cenário de polêmicas envolvendo a produção concorrente ‘Emilia Pérez’.

Ambos os filmes estão na disputa pelas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme no Oscar 2025. No entanto, ‘Emilia Pérez’ tem enfrentado críticas no México, onde parte do público considera que o longa banaliza questões importantes como imigração, narcotráfico e a transição de gênero, ao retratar o país de forma estereotipada e com uma “falta de autenticidade cultural”.

Fernanda Torres como Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’. Crédito: Globoplay / Divulgação

A produção é francesa, falada em espanhol e tem personagens mexicanas interpretadas por atrizes americanas, o que também causou desconforto no público mexicano. Muitas pessoas que assistiram ao filme em salas da rede Cinépolis se sentiram insatisfeitas, a ponto de centenas delas pedirem reembolso dos ingressos, com alguns casos sendo atendidos pela rede de cinemas.

Com 13 indicações ao Oscar, ‘Emilia Pérez’ conta a história de uma traficante de drogas que passa por uma transição de gênero e, logo após a cirurgia, decide deixar a vida do crime para fundar uma ONG em busca de justiça para famílias de desaparecidos.

A protagonista é interpretada pela atriz transgênero Karla Sofía Gascón, que se tornou alvo de críticas nas redes sociais. À Folha de S. Paulo, ela acusou pessoas ligadas a Fernanda Torres, que faz a protagonista Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’, de falarem mal dela e de ‘Emilia Pérez’, sugerindo que isso prejudica sua campanha ao Oscar. Elas estão concorrendo à estatueta de Melhor Atriz.

Karla Sofía Gascón dá vida à personagem-título de ‘Emilia Perez’. Crédito: Divulgação/Pimienta Films

Além das controvérsias sobre a rivalidade entre as duas atrizes, Gascón foi criticada por declarações preconceituosas que fez no passado ao Islã, sul-coreanos, Selena Gomez e até à diversidade no Oscar, o que gerou ainda mais especulação sobre sua postura.

Na sexta-feira (31), o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela cerimônia do Oscar, deixou de seguir Gascón nas redes sociais, levantando rumores sobre as consequências dessas falas polêmicas para sua candidatura ao prêmio.

No meio dessas controvérsias, alguns internautas têm pedido o cancelamento da indicação de Gascón, alegando que a atriz violou uma regra da Academia, que proíbe que indicados critiquem uns aos outros durante a temporada de premiações.

