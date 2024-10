“Ainda Estou Aqui” Estreia nos Estados Unidos para ser Elegível ao Oscar

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, está se preparando para uma jornada internacional, com lançamento marcado nos Estados Unidos como parte da campanha para o Oscar 2025. O longa será exibido por uma semana em Nova York e Los Angeles a partir de 17 de janeiro, e entrará em cartaz nos cinemas americanos em 14 de fevereiro, garantindo sua elegibilidade ao prêmio.

A trama é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a comovente trajetória da família Paiva, que enfrenta a perda e a resiliência após um evento traumático. No centro da história está Eunice, interpretada por Fernanda Torres, que se vê diante do desafio de reconstruir sua vida e cuidar de seus cinco filhos após uma tragédia familiar. A narrativa não apenas celebra o espírito de superação, mas também destaca a importância dos laços familiares na superação de adversidades.

O longa, que já foi premiado com o Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024, também marcou presença em outros importantes eventos internacionais, como o Festival de Toronto. No Brasil, “Ainda Estou Aqui” foi apresentado durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival do Rio, e chegará ao circuito comercial no dia 7 de novembro.

Expectativas e Reflexões sobre o Oscar

Durante uma coletiva de imprensa recente, Fernanda Torres comentou sobre a trajetória do filme e suas expectativas para o Oscar. “Estamos otimistas em ver o filme entre os indicados na categoria de filme internacional, mas também trabalhando para ter visibilidade em outras categorias”, afirmou a atriz. Ela destacou que, embora o reconhecimento seja importante, “Ainda Estou Aqui” já é um sucesso por trazer uma história significativa e relevante ao público mundial. “O filme já conquistou seu espaço; é uma porta de entrada para o mundo e não deve ser medido apenas pelo prêmio.”

Em Tempos de Desafios, a União Familiar Faz a Diferença

Enquanto isso, “Ainda Estou Aqui” continua a trilhar seu caminho rumo ao reconhecimento internacional, levando uma mensagem de resiliência e esperança aos espectadores de todas as partes.

