‘Ainda sou 100% negro’, diz Snoop Dogg após apoio a Donald Trump

(FOLHAPRESS) – O rapper Snoop Dogg rebateu críticas que anda recebendo por participar da posse de Donald Trump e por se aproximar do novo mandatário americano. Em vídeo que circula pelas redes sociais, o músico afirma que continua “100% negro”.

“Acerte sua vida, pare de se preocupar com a minha. Eu estou bem. Ainda sou um homem negro. Ainda sou 100% negro”, disse ele na tentativa de reafirmar sua identidade independentemente das opiniões.

Dogg fez uma performance no Crypto Ball, evento realizado durante a posse de Donald Trump. A apresentação contou com outros nomes da música como os rappers Rick Ross e Soulja Boy. “Por todo o ódio, vou responder com amor, eu amo demais”, respondeu.

A maioria das críticas surge de pessoas que acreditam que Snoop Dogg teria se vendido, já que fez críticas a Trump anteriormente.

Cerca de 1.500 pessoas compareceram ao evento que teve executivos da área de criptomoedas bebendo coquetéis e dançando ao som da superestrela.

