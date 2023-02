Ainda tem verão e muita praia: confira opções para banho, petisco ou biscoitagem

Se tem uma coisa maior que o Carnaval de Salvador é sua costa com 50 quilômetros de praia que não deve nada ao Caribe. Na verdade, a ninguém. Quer praia com onda? Tem. Com piscinas naturais, badaladas ou desertas? Presente. Fizemos um tour de um dia e percorremos mais de 15 praias soteropolitanas, das 8h às 16h, conferindo preços, frequentadores, características e, sobretudo, sua beleza natural. Se seu dinheiro acabou na folia, pegue a farofa, o isopor e se liga nas dicas do guia! Aproveite esta reta final de verão para experimentar, se surpreender e relaxar com o litoral da capital.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

1 Gamboa / Preguiça / Solar do Unhão

As novas queridinhas, este tripé da Cidade Baixa se tornou uma boa opção para diversos gostos e ainda movimenta o comércio das comunidades locais. Frequentadores Todas as tribos, mas a turma alternativa adotou o lugar, principalmente jovens e turistas estrangeiros. Características A Preguiça é um bom lugar para futevôlei e caiaque havaiano (varia de R$ 60 a R$ 100). Nos demais, ir até o lugar requer um pouco de esforço, como a escadaria do Solar do Unhão, sem acesso a cadeirantes. Alguns pontos só se chega de barco, que custa, em média, R$ 20 (ida e volta). Preço Uma cerveja de garrafa pode variar entre R$ 12 e R$ 20. Para quem quer ir até o Bar da Mônica, os valores podem ser maiores. Os preços de petiscos variam muito. O campeão de pedido é a pititinga frita: R$ 25. Status atual Próprias para o banho.

(Foto: Sora Maia)

2 Patamares / Jaguaribe

Baba, surfe, farofa e piscina. A extensão mais longa e plana de Salvador oferece espaço para qualquer prática esportiva. Mas frequentemente está imprópria para banho, por conta da aproximação de vazantes de rios. Patamares conta com uma barraca que oferece até piscina para crianças. Frequentadores A galera que curte um futebol na areia é maioria. Mas também tem surfista e a turma da farofa. Mas também tem o time que gosta do conforto da barraca Salvador Beach Club, em Patamares. Características Apesar de raso, o mar é aberto e pode ser perigoso. Evite tomar banho perto dos encontros com rios. Preço Na barraca famosa, uma cerveja Devassa custa R$ 18,99. A Heineken (600ml) custa R$ 22. Drinks podem custar até R$ 36. Uma porção de pititinga chega a R$ 41. Status atual Impróprias para o banho.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

3 São Tomé de Paripe / Tubarão

Paradisíacas, são consideradas o Caribe de Salvador. A melhor forma de ir é pela BR-324 e a estrada de Aratu. Durante a semana é uma paz. Domingo é bem agitado. Frequentadores Famílias e jovens que moram próximos das praias. Aos domingos, caixinhas de som ditam as regras. É raro ver um turista no local, salvo para a travessia até Ilha de Maré, em São Tomé. Características Águas calmas e quentes, ideal para crianças Valores Em São Tomé, cerveja custa entre R$ 20 (Heineken) e R$ 10 (Itaipava), mas tem muitos depósitos de bebidas para quem quer levar o isopor. Moqueca de camarão: R$ 165. Já em Tubarão, os preços são mais acessíveis: Heineken a R$ 18 e se come uma moqueca por R$ 120. Status atual Próprias para o banho.

(Foto: Paula Froes)

4 Porto da Barra / Farol

As mais disputadas e famosas de Salvador. Durante o verão, ficam lotadas de domingo a domingo. O Porto já foi eleita a terceira praia mais bonita do mundo. Frequentadores Tem de tudo. O grande movimento tem suas desvantagens: a praia acaba acumulando uma grande quantidade de lixo. O Porto estava impróprio para banho até início de fevereiro. Características O Porto é um dos melhores banhos de Salvador. Água calma e boa para mergulho. O Farol é a primeira praia fora da Baía de Todos os Santos – tem uma barreira de corais que cria piscinas naturais com a maré baixa. Preço É salgado. Uma longneck pode chegar a R$ 20. Acarajé varia, podendo chegar a R$ 30, uma porção com 20 bolinhos. Um conjunto com duas cadeiras e um sobreiro, R$ 30. Leve seu isopor, sombreiro e cadeira. Difícil é achar lugar. Status atual Próprias para o banho no Porto e Farol, imprópria no Barra-Vento.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

5 Piatã

Coqueiros, areia clara, duna e uma brisa que lembra uma música de Dorival Caymmi. Fora o domingo, Piatã é o melhor lugar para quem quer apenas relaxar na praia. Frequentadores Famílias inteiras frequentam a praia, principalmente moradores locais. A faixa de praia se confunde com Itapuã, com características semelhantes até a Sereia. Características Mar calmo na maioria das vezes, principalmente nas pedras que ficam ao fundo do areal. Por conta dos corais, a maré baixa proporciona uma grande piscina natural. Preço Pergunte tudo antes de sentar numa mesa, que pode custar até R$ 50. Geralmente eles cobram consumação mínima para que a mesa e cadeiras saiam de graça. Uma porção com 16 acarajés pequenos sai por R$ 15. Por um latão, paga-se R$ 8. Status atual Própria para o banho.

(Foto: Paula Froes)

6 Praia da Penha

Pouco explorada pelos baianos e turistas, mas de um grande potencial turístico. Tem todas as características de uma praia caribenha e pouco frequentada. Ideal para quem quer sossego e privacidade. Um bom lugar para uma farofada. Basta ir pela Ribeira, seguindo a Av. Beira-Mar. Frequentadores Marisqueiros e moradores locais. Nada de turista ou som alto. Características Areia branca de conchas, água morna e rasa, mas tem alguns pontos com sargaço. Nada que atrapalhe o banho (olhe sempre antes no site do Inema). Preço Um dos lugares mais baratos. Uma cerveja, de garrafa, custa R$ 10. É possível encontrar moqueca de camarão por R$ 75. Porção de acarajé, com 20 bolinhos, R$ 15. Status atual Imprópria para o banho.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

7 Buracão / Paciência

O Red River também seus xodós. O Buracão já é uma praia queridinha de Salvador, principalmente para a turma mais jovem. É um bom lugar para jogar frescobol e futevôlei. Escadaria impede passagem de cadeirantes. A Paciência tem algumas barracas de lona que vendem todo tipo de comida. Frequentadores A Paciência, na sua maioria, recebe moradores locais e a galera mais alternativa. O Buracão tem público variado. Características A Paciência tem piscina natural e uma parte de mar aberto. O Buracão requer cuidado: mar é bem agitado, principalmente quando está com maré alta – fica impossível para o banho de crianças. Preço Não se vende cerveja de garrafa, mas tem caipirinha de R$ 20. Lata de cerveja varia entre R$ 8 e R$ 12 nos dois lugares. Camarão ao alho e óleo custa R$ 35 na Paciência. Também tem aluguel de cadeiras e sombreiro: R$ 25. Status atual Próprias para o banho.

(Foto: Ana Lucia Albuquerque)

8 Rua K / Farol de Itapuã

Os becos que levam às praias de águas calmas e mornas precisam de ajuda. Com a derrubada das barracas famosas, como do saudoso Juvená, o que se vê agora são lonas de plásticos que deixam a praia feia e com aspecto desorganizado. Já o Farol continua lindo e com uma ventania que dá vontade de procurar uma rede e passar uma tarde em Itapuã. A reforma na orla deu uma beleza a mais para o local. Frequentadores Os dois locais possuem um público bem variado, mas a maioria é de pessoas mais velhas nos becos como a Rua K. É comum ver os veteranos jogando dominó nas sombras dos coqueiros. No Farol, o que se vê são casais curtindo um romance neste belo cenário. Características Mar calmo com piscinas naturais próximas ao Farol. Muita gente leva até cadeira de praia e se senta nas grandes poças que se formam entre os corais. Um banho que vale a pena. Preço A Heineken (600ml) mais barata: R$ 15, na rua K. Porção de acarajé cuta R$ 20, 15 unidades. Status atual Próprias para o banho.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

9 Boa Viagem

É um Porto da Barra – mas com mais espaço livre. Possui as mesmas características, mas com uma faixa maior de areia, emendando com a Praia do Meio e próxima do Humaitá. Existe também aluguel de cadeiras, mas quem consome, não paga. Caso só queira quatro cadeiras e um sombreiro, tem que desembolsar R$ 30. Dá para ir pelo Dendezeiros ou Ribeira. Frequentadores É a primeira praia que é possível ver moradores de diversas localidades da capital. A movimentação é intensa e muita gente leva sua caixinha de som. Domingo também lembra o Porto pela quantidade de banhistas. Características Igual ao Porto, ideal para um bom mergulho; água morna e sem ondas. Preço Quase não sai cerveja de garrafa. A long neck da Heineken custa R$ 10 e o latão da Itaipava, R$ 7. Se for fazer uma farofa, ande até a Praia do Meio – pouco frequentada e tão bela quanto. Status atual Própria para o banho.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

10 Amaralina

Pense numa praia gostosa, é Amaralina. Sua extensão tem área com muita onda, mas também tem piscinas naturais nos seus corais. Tem vendedores, mas a maioria da galera prefere levar a farofa e a bebida. Frequentadores Apesar de frequentadores de toda parte da capital, os moradores de Amaralina e Nordeste aproveitam mais o lugar que já foi uma grande fazenda. Características Na reta que começa do Quartel de Amaralina até os corais, o mar é bem agitado, mas é perfeito para um baba pela areia plana. Atrás dos prédios, os corais deixam o local com piscinas naturais até o largo das baianas. Preço A lata de cerveja custa, em média, R$ 8. Mas a galera prefere mesmo levar sua farofa e bebidas, costume comum entre os frequentadores. Status atual Própria para o banho.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

11 Stella Maris / Flamengo

Consideradas as mais limpas de Salvador, segundo dados do Inema, estão na fronteira entre a capital e Lauro de Freitas. Frequentadores Muitos jovens surfistas. A camada mais afortunada de Salvador também prefere o local, principalmente na Barraca do Loro, em Stella. Recebe turistas e também famílias que ‘viajam’ em busca de águas mais limpas e levam seu próprio sombreiro, cadeiras e coolers. Características Mar agitado, convite para quem gosta de surfar. Tem até escolinha para os iniciantes. Na maré baixa, as crianças se divertem nas piscinas da Praia do Flamengo, que se formam entre o Loro e o Gran Hotel Stella Maris. Preço Barracas de lona vendem cerveja entre R$ 12 e R$ 20, com banho de mangueira de água doce. Na do Loro, o preço é mais salgado e tem outra estrutura. Vá preparado pra gastar – se quiser. É possível encontrar pagar R$ 16 em porções com 15 acarajés. Status atual Próprias para banho