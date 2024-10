Aiquara: ACM Neto parabeniza prefeita eleita de cidade natal de Jerônimo Rodrigues e alfineta governador

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, expressou sua satisfação com a vitória da prefeita eleita Valéria (PP) em Aiquara, cidade natal do atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Após apuração das urnas, ACM parabenizou a prefeita eleita e elogiou sua campanha. “Valéria fez uma bela campanha, foi uma mulher guerreira, mostrou que está preparada para ser uma grande prefeita”, afirmou.