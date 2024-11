Air France suspende sobrevoo de área do Mar Vermelho por precaução

A Air France suspendeu neste domingo (3), por precaução e “até nova ordem”, o sobrevoo de uma área do Mar Vermelho depois que uma tripulação relatou ter avistado um “objeto luminoso” sobre o Sudão, informou a empresa. “A Air France confirma que, por princípio de precaução, decidiu suspender até nova ordem o sobrevoo de uma área do Mar Vermelho”, afirmou a companhia em um comunicado.

“Essa decisão se deve à observação por parte de uma tripulação de um objeto luminoso em grande altitude na região do Sudão”, acrescentou. A Air France informou que o itinerário de alguns de seus voos foi modificado e que alguns aviões retornaram ao aeroporto de origem para pousar. Uma fonte do setor aeronáutico disse que a Air France é a única companhia que tomou essa medida de precaução e que o espaço aéreo em questão não foi fechado.

A área do Mar Vermelho tem sofrido grande instabilidade desde novembro de 2023. Desde então, os rebeldes huthis, que controlam grande parte do Iêmen, lançaram mísseis e drones contra navios que consideram ligados a Israel. Os huthis afirmam agir em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, que está em conflito com Israel e o movimento terrorista islamista Hamas desde outubro de 2023.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira