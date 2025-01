“Ajeitado”, afirma Sabina Simonato sobre nova rotina na TV Globo

Sabina Simonato está sendo preparada para substituir Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo definitivamente, como esta coluna já contou. E a jornalista, que é mãe de uma menina de 3 anos, falou sobre sua nova rotina na TV Globo

Em um bate-papo com Ana Maria Braga, ao lado de Marcelo Pereira. com quem vai dividir um programa jornalístico aos sábados, ela falou sobre as horas de sono: “É dureza, viu? (Durmo) Umas 8h30-9h e aí às 3 horas da manhã estou de pé. Aí venho para cá, a gente vê as últimas informações do trânsito, do transporte, o que está acontecendo em São Paulo”, contou.

Organização da casa

Mesmo com a correria do trabalho, a apresentadora contou: “Tá tudo em ordem lá em casa, sabe? Tá ajeitado, por que ao longo da semana eu saio bem cedo aqui da TV”, pontuou, antes de completar:

“Então o jornal acaba, eu tenho um bloco ali do Bom Dia Brasil às 9h30, tenho uma reunião de pauta… 10h e pouca eu já estou indo para casa. Então, eu consigo almoçar com a Sophia, resolver as coisas, ir ao mercado, fazer as unhas”, encerrou.

O que aconteceu

A TV Globo anunciou, na noite desta quinta-feira (30/1), que o jornalista Rodrigo Bocardi foi desligado da emissora após 26 anos .

. A dispensa teria sido motivada por episódios de assédio moral .

. Outra possibilidade corre nos bastidores da emissora. Segundo fontes do Metrópoles, o jornalista estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e recebendo dinheiro de um partido político.

