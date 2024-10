AL-BA adia votação de empréstimos de R$ 1,6 bilhão ao governo do estado

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) adiou a votação dos dois empréstimos solicitados pelo governo do estado, os quais somam R$ 1,6 bilhão, após sessão realizada nesta terça-feira (22). O adiamento ocorre após acordo entre as bancadas da base do governo e da oposição.

De acordo com o líder da maioria na Assembleia, o deputado estadual Rosemberg (PT), a postergação da votação dos empréstimos acontece por conta do segundo turno da eleição de Camaçari. O petista argumentou que o adiamento serve para que os parlamentares possam focar na campanha, votando assim os projetos após o segundo turno, que ocorre neste domingo (27).

“Ainda há uma necessidade, inclusive por conta desse processo eleitoral, com relação aos dois projetos que estão tramitando nessa Casa. É melhor que a gente faça um debate mais aprimorado e talvez seja mais sensato para todos nós depois de passar o segundo turno das eleições a gente retoma e faz uma votação. Não só desses dois projetos, como diversos outros”, disse Rosemberg.