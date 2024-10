AL-BA: Jerônimo pede retirada de pauta em projeto que prevê mudanças na incidência do ICMS

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou um ofício à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei 25.503/2024, que trata de mudanças na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A solicitação de retirada foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quarta-feira (30).

Na semana retrasada, o governador também solicitou a retirada de outros 11 projetos na AL-BA. O movimento não é visto como uma anormalidade, sendo um sobrestamento de pautas, visto que a Casa está de “demanda cheia” após o retorno das atividades ao fim das eleições municipais.

Na justificativa do PL, Jerônimo afirma que a medida iria adequar a legislação estadual às leis federais nº 192 e de nº 204.

A 192 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior.