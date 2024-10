AL-BA terá duas mudanças após resultados das eleições deste ano; confira

Após cinco deputados estaduais disputarem as eleições municipais deste ano, a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) terá apenas duas mudanças após o resultado do pleito. Dentre os então candidatos, somente os parlamentares Pablo Roberto (PSDB), eleito vice-prefeito de Feira de Santana, e Eures Ribeiro (PSD), que se elegeu prefeito do município de Bom Jesus da Lapa, conseguiram êxito no pleito deste ano.

Agora, a AL-BA deve ter o retorno de Paulo Câmara (PSDB), que foi deputado estadual entre 2018 e 2022, ficando na primeira suplência do partido após as últimas eleições federais depois de receber 53.680 votos. Atualmente, o ex-presidente da Câmara de Salvador é assessor da presidência da Companhia de Desenvolvimento do Vale Rio São Francisco (Codevasf).

Em relação à suplência de Eures há um detalhe: A primeira suplente é a secretária de Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira (PSD), que recebeu 44.640 votos em 2022. A titular da Sedur tem passagens como deputada federal, prefeita de Barreiras e deputada estadual entre 2018 e 2022.

Caso Jusmari permaneça com o cargo no governo de Jerônimo Rodrigues (PT), a vaga fica para o segundo suplente, Marcone Amaral (PSD). O segundo suplente é ex-jogador do Esporte Clube Vitória e ex-prefeito do município de Itajuípe. Na eleição de 2022, Amaral recebeu 32.917 votos para deputado estadual.