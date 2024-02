Ala da federação Rede-Psol quer fim das relações entre Brasil e Israel

Congressistas defendem o rompimento da relação entre os 2 países depois da resposta de Netanyahu a Lula

Fabricio Julião 18.fev.2024 (domingo) – 19h07



A Federação Rede-Psol discute neste domingo (18.fev.2024) posicionamento oficial defendendo o fim das relações entre o Brasil e Israel. O motivo é a resposta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois das falas de Lula de que os palestinos estão sendo alvo de “genocídio”.

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) disse ao Poder360 que alguns representantes do partido defendem a posição de romper o relacionamento com a nação-judeu, entre eles os deputados federais Ivan Valente (Psol-SP) e a Glauber Braga (Psol-RJ); e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

“A declaração de Lula sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Netanyahu, primeiro-ministro israelense de extrema direita e agente do apartheid, agora tenta chantagear e ameaçar o governo brasileiro, porque sabe que a posição do Brasil tem peso e repercussão internacional“, afirmou Bomfim.

Lula comparou a ação militar de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista –o Holocausto. As declarações foram dadas neste domingo (18.fev.2024), durante uma conversa com jornalistas na Etiópia.

Na ocasião, o presidente afirmou que o Brasil defenderá na ONU (Organização das Nações Unidas) a criação de um Estado palestino.

“É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem de ser grande. O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse.

Depois do posicionamento de Lula, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o presidente brasileiro “cruzou uma linha vermelha”. O líder político disse que Israel vai continuar lutando pela sua existência e pela garantia de seu futuro.

“As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender”, declarou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense disse que vai convocar o embaixador brasileiro no país para uma “dura conversa de repreensão” na 2ª feira (10.fev.2024).