Alan Sanches declara apoio a reeleição de Adolfo Menezes e crava decisão unânime

“A gente [a oposição] fez um amadurecimento através de uma conversa que a gente já vinha falando, primeiro virtualmente nos grupos, hoje a gente fez uma reunião de manhã e outra agora à tarde durante um espaço que a gente pegou ali na sessão ordinária […] E dessa forma, a gente amadureceu que o melhor caminho nesse momento é estar caminhando sem disputa com o Adolfo Menezes, com relação a primeira vice absolutamente nada decidido”, afirma.

O deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Alan Sanches (União) declarou apoio à reeleição de Adolfo Menezes para o terceiro mandato e crava expectativa de votação unânime pela aprovação do pleito. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (29), o legislador detalha que a decisão de apoiar a candidatura foi tomada em conjunto.

Com relação à estimativa de votação para a reeleição, Sanches aposta em uma decisão unânime em torno do nome de Adolfo. “Nós estamos agora aguardando os acontecimentos da disputa. Acredito que é um consenso com 62 deputados, eu acho que serão 62 deputados apoiando o Adolfo Menezes e talvez apenas o pessoal que lance como sempre a candidatura isolada”, frisa.

Em termos de articulação, o oposicionista diz que: “Não há compromisso nenhum com a primeira vice, não sabemos se vamos lançar candidato a primeira vice, essa decisão nós não tomamos, tomamos apenas em grupo unidos, que estaremos apoiando o Adolfo Menezes”, conclui.