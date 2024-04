Alberto Braga critica “demora” em reforma do aeroporto de Barreiras

Foto: Valdemiro Lopes/CMS

Alberto Braga 08 de abril de 2024 | 17:40

Alberto Braga, recém filiado ao União Brasil, criticou a “demora” na aprovação do projeto para as obras de reforma do aeroporto regional de Barreiras, cidade do oeste baiano. Segundo Braga, que tem origem familiar na região, “desde janeiro de 2021 a empresa Egis Engenharia e Consultoria LTDA venceu a licitação para a elaboração do projeto básico e, passados três anos e um mês, o projeto ainda não foi aprovado e não houve, até a presente data, qualquer sanção ou multa pelo governo do Estado”.

“É um absurdo a capital do agronegócio baiano não ter um aeroporto compatível com a importância econômica daquela região. A reforma do aeroporto regional de Barreiras é uma luta que já dura cerca de 20 anos e penaliza todo o oeste da Bahia, prejudicando o desenvolvimento das cidades, enfraquecendo o turismo e causando sérios prejuízos aos setores produtivos”, disse Alberto Braga.

No último sábado (6), o movimento Decola Oeste, através da Comissão Voluntária pela Segurança e Paz, núcleo apartidário de entidades representativas de Barreiras e região, promoveu um “abraço coletivo” em prol da reforma do aeroporto e visando ainda marcar o retorno dos voos diretos da região para Salvador.

