Alberto Fernández, ex-presidente da Argentina, é intimado a depor em investigação sobre violência doméstica

A Justiça da Argentina agendou para o dia 11 de dezembro o depoimento do ex-presidente Alberto Fernández, que está sendo investigado por supostas agressões contra sua ex-companheira, Fabiola Yañez. O juiz responsável pelo caso considerou que as evidências apresentadas pelo Ministério Público justificam a convocação de Fernández para prestar esclarecimentos. As acusações contra o ex-presidente incluem episódios de violência física, com relatos de lesões em Yañez, que teriam ocorrido em 2021, durante seu mandato. Segundo a denúncia, ele teria agredido a ex-primeira-dama no braço e no olho direito em pelo menos duas ocasiões. Além disso, a denúncia aponta que a violência psicológica também teria sido uma constante na relação.

Yañez, que foi a primeira-dama da Argentina durante o governo de Fernández, formalizou a denúncia em 6 de agosto, alegando ter sofrido tanto agressões físicas quanto psicológicas. A ex-companheira do ex-presidente também mencionou que teria sido pressionada a não relatar os abusos, o que levanta questões sobre a dinâmica de poder na relação. Alberto Fernández, que tem 65 anos, refutou todas as alegações feitas contra ele, afirmando que a realidade dos fatos é diferente do que foi apresentado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA