Alberto Fernández se declara inocente das acusações de violência de gênero

O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández esteve presente em um tribunal para responder a acusações de violência de gênero contra sua ex-companheira, Fabiola Yáñez. Durante a audiência, ele se declarou inocente e alegou que, na verdade, era ele quem sofria agressões. Em uma extensa carta de 200 páginas divulgada em suas redes sociais, Fernández refutou as alegações e pediu sua absolvição, afirmando que Yáñez apresentava comportamentos violentos quando estava sob efeito de álcool. As acusações contra Fernández incluem “lesões leves duplamente agravadas por violência de gênero” e coerção, com a alegação de que ele teria tentado impedir que as agressões fossem reportadas. O ex-presidente nega qualquer ato de violência e insiste que, se houve agressão, ele foi a vítima. Além disso, ele criticou o juiz e o promotor envolvido no caso, alegando que sua defesa está sendo prejudicada.

A denúncia contra Fernández foi feita por Yáñez em agosto de 2024, onde ela o acusou de violência tanto física quanto psicológica. O promotor do caso sustentou que o ex-presidente teria exercido uma forma sistemática de violência psicológica contra a ex-primeira-dama. Provas, como fotografias de hematomas, foram obtidas a partir do celular da secretária de Fernández, o que pode fortalecer a acusação. Caso as acusações sejam confirmadas, Fernández poderá enfrentar uma pena de até 18 anos de prisão. O juiz responsável pelo caso, Julian Ercolini, também está analisando outra denúncia contra o ex-presidente, que envolve suposta fraude de seguro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA