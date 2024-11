Alcione é processada após cancelamento de show e audiência se aproxima

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, uma enrascada judicial envolvendo um nome avesso à polêmica: Alcione. A dona de uma das vozes mais marcantes do país figura como ré em uma ação enquanto sócia da Marrom Music Produções, junto de Solange Dias Nazareth e da South Brasil Comércio do Vestuário.

O autor da ação, Robert Charles Silva Ferreira, deu o pontapé junto à Justiça em agosto deste ano. O homem, que atua como eletrotécnico, contou ter adquirido cinco ingressos para o show da Marrom em uma loja da South, com um gasto total de R$ 175, sendo cada ingresso vendido por R$ 35.

No processo, Robert conta que os tíquetes seriam uma forma de presentear sua noiva em uma data comemorativa do casal. Além dos dois, a enteada do autor, seu filho e sua nora iriam à apresentação de Alcione. No entanto, apesar do planejamento com antecedência para o evento, o show foi cancelado pelas rés.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Alcione Foto: Instagram/Reprodução 2 de 6 Ela será homenageada pela Estação Primeira de Mangueira Redes sociais/Reprodução 3 de 6 A cantora Alcione Divulgação 4 de 6 Alcione, uma das maiores artistas brasileiras Reprodução 5 de 6 Alcione Instagram/Reprodução 6 de 6 Alcione Reprodução/Gshow

O homem afirma ter sido lesado enquanto consumidor, suportando danos que ultrapassam o mero aborrecimento. Na ação, ele pede a devolução dos R$ 175 gastos com os ingressos, somados de R$ 10 mil pelos danos morais sofridos.

A ação foi movida contra a assessoria Marrom Produções, Alcione, além de sua irmã e empresária, Solange. A South, embora tenha afirmado ao consumidor que apenas realizava a venda dos ingressos, também foi acionada.

Após alguns questionamentos, Robert pediu à Justiça que as pessoas físicas, Alcione e Solange, seguissem na ação junto às pessoas jurídicas. O pedido foi concedido e uma audiência de conciliação deve acontecer ainda este mês.

A nós, só resta aguardar para saber se a Loba encerrará ou não essa história no encontro que se aproxima.