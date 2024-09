Alckmin comemora projeção do PIB de 2024 e brinca: ‘Foguete não tem ré’

Relatório Focus aumentou a mediana das estimativas do crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para este ano de 2,46% para 2,68%

ANDRÉ RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Geraldo Alckmin diz que Brasil está provando cada dia mais que foguete não tem ré



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, comemorou a revisão da projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) presente no relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (9) pelo Banco Central. “Foguete não tem ré – e o Brasil está provando isso a cada semana. O mercado financeiro segue revisando para cima suas projeções de crescimento do PIB para 2024: agora estamos em 2,7%, quase o dobro da previsão de 1,4% feita há um ano”, escreveu Alckmin na rede social Threads. Para o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o “foguete” brasileiro surpreende “até os mais céticos”. “É isso aí, presidente Lula, nosso foguete está surpreendendo até os mais céticos. E esse número vai crescer ainda mais!”, completou o vice-presidente, acrescentando na publicação um ícone de foguete.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O relatório Focus divulgado pela manhã aumentou a mediana das estimativas do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para este ano de 2,46% para 2,68%. No mesmo dia de 2023, a projeção para o 2024 foi de 1,47%. No entanto, também houve revisão para cima de outros indicadores econômicos para o fim deste ano: a mediana da taxa de juros do boletim passou de 10,50% a 11,25%; o IPCA registrou a oitava alta consecutiva, com revisão de 4,26% para 4,30%; e a previsão para o dólar subiu de R$ 5,33 para R$ 5,35.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo