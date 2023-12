Alckmin comemora vacina contra a dengue no SUS e cita Beyoncé

“Ela veio, e a dengue vai”, diz vice-presidente sobre passagem da cantora americana pelo Brasil; vacinação terá início em fevereiro

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), até junho de 2023 foram 2.162.214 casos e 974 mortes por dengue no mundo Reprodução/X @geraldoalckmin – 22.dez.2023

PODER360 22.dez.2023 (sexta-feira) – 15h32



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comemorou nesta 6ª feira (22.dez.2023) a incorporação da vacina contra a dengue por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) e fez referência a passagem da cantora norte-americana Beyoncé pelo Brasil, na 5ª feira (21.dez). “Ela veio, e a dengue vai”, disse em seu perfil no X (ex-Twitter).

Ele também deu os parabéns ao Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Nísia Trindade. A inclusão da vacina foi realizada na 5ª feira (21.dez). O Brasil é o 1º país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O início da vacinação será em fevereiro, segundo Alckmin, sendo o esquema vacinal composto por duas doses.

“Essa é mais uma demonstração do governo Lula com a saúde e a ciência”, afirmou o vice-presidente. E declarou: “Vamos retomar com vigor nosso programa nacional de imunização, que é referência em todo o mundo, protegendo nossa população”.

A vacina não será utilizada em larga escala em um 1º momento, já que o laboratório fabricante, Takeda, afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses. A imunização agora será focada em público e regiões prioritárias. Segundo o laboratório, a previsão é que sejam entregues 5,1 milhões de doses de fevereiro a novembro de 2024.

Em sua publicação no X, Alckmin compartilhou uma imagem com os dizeres: “Xô, mosquito da dengue! Abram alas para a abelha rainha”, e a figura de Beyoncé segurando a bandeira do Brasil. A artista esteve em Salvador, na Bahia, de surpresa, para o evento de pré-estreia do documentário sobre a turnê de seu último álbum, “Renaissance”.