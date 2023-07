Alckmin diz que Brasil sofreu desindustrialização ‘acentuada e precoce’ nas últimas décadas

Vice-presidente reforçou que o país precisa restabelecer as indústrias para garantir tecnologia e sustentabilidade

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Vice-presidente Geraldo Alckmin em reunião da diretoria da Fiesp



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta terça-feira, 18, que o Brasil sofreu com a desindustrialização “acentuada e precoce” nas últimas décadas. “Temos que ver as causas para segurá-la”, frisou, durante um evento sobre a crise no mercado de semicondutores causada pela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Alckmin reforçou que o país precisa restabelecer as indústrias para garantir tecnologia e sustentabilidade. O vice-presidente também disse que o Brasil deve ser referência na produção de semicondutores. “Queremos promover uma nova indústria com descarbonização. Uma nova industrialização com digitalização e inovação”, explicou. De acordo com Alckmin, o país tem condições naturais favoráveis para se colocar entre as potências globais em diferentes segmentos tecnológicos. No entanto, ele falou que essas “vantagens” devem estar alinhadas com políticas públicas que destravem o desenvolvimento. “Semicondutores estão na nossa vida. Desde o jogo das crianças até a indústria bélica. O Brasil precisa conquistar seu espaço”, completou o vice-presidente.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.