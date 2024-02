Alckmin diz que homeschooling é proposta “racista”

Presidente interino afirma que modelo foi implementado para isolar crianças brancas das negras nos Estados Unidos

PODER360 29.fev.2024 (quinta-feira) – 0h24



O presidente interino e ministro da Indústria Geraldo Alckmin (PSB) disse na 4ª feira (28.fev.2024) que o ensino domiciliar –o homeschooling– é uma proposta “racista” criada nos Estados Unidos por pais brancos que queriam isolar seus filhos da comunidade negra. Ao comentar sobre as ações do governo para, segundo ele, melhorar a educação, Alckmin citou que o MEC (Ministério da Educação) havia focado no incentivo e regulamentação do modelo durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). “O MEC tinha acabado. O que tinha lá era homeschooling. Isso é uma proposta racista que foi inventada nos Estados Unidos porque [diziam] ‘olha, se tem negro na escola, meu filho não vai à escola, vai estudar em casa’. Como é que pode isso?”, questionou durante entrevista ao canal GloboNews.