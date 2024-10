Alckmin diz que reforma tributária estaria implantada se fosse há 30 anos

Durante um evento voltado para a indústria, o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os impactos positivos da reforma tributária no Brasil. Ele defendeu programas instituídos pelo governo federal, afirmando que, se a reforma tributária tivesse sido implementada há 30 anos, já estaria em vigor. Alckmin ressaltou que a reforma, que começará em 2026 e se estenderá até 2032, será feita de forma gradual, substituindo cinco tributos sobre consumo por um IVA dual. Estudos indicam que, em 15 anos, a reforma pode aumentar o PIB em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17%.

O discurso de Alckmin ocorreu na abertura da primeira edição da MI Expo, um evento de negócios voltado à indústria, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. No mês passado, o Ministério do Desenvolvimento anunciou a destinação de R$ 186,6 bilhões para impulsionar a transformação digital no Brasil. O programa Nova Indústria Brasil, lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), baseia-se em quatro pilares: inovação, sustentabilidade, competitividade e exportação. Alckmin mencionou investimentos de R$ 66 bilhões para a nova indústria inovadora e o plano de fortalecimento da indústria, totalizando R$ 342,7 bilhões.

Além disso, o vice-presidente destacou o programa Acredita, que visa facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores, oferecendo um fundo garantidor. Outro programa mencionado foi o de depreciação acelerada. Alckmin argumentou que o Brasil se tornou caro antes de enriquecer, resultando na perda de parte da indústria. Ele enfatizou a necessidade de discutir formas de aumentar a produção e eficiência, com uma agenda de competitividade para transformar o Brasil em um país de renda mais alta.

Por fim, Alckmin reforçou a importância de uma reforma tributária bem estruturada para o futuro econômico do Brasil. Ele acredita que, com a implementação dessas medidas, o país poderá não apenas recuperar sua competitividade industrial, mas também se posicionar como um líder em inovação e sustentabilidade no cenário global. A expectativa é que essas iniciativas tragam um novo fôlego para a economia brasileira, promovendo um ambiente mais favorável para negócios e investimentos.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA