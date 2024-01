Alckmin encontra representante da UE e retoma acordo com Mercosul

Negociações estavam travadas desde o começo de dezembro, quando Macron disse ser contra o texto durante a COP28

O encontro com representantes europeus foi realizado na Guatemala durante a posse do presidente Bernardo Arévalo Reprodução/Instagram @geraldoalckmin_ – 15.jan.2024

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu nesta 2ª feira (15.jan.2024) com o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, durante uma viagem oficial à Guatemala.

Segundo Alckmin, eles retomaram as conversas sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que estava travado desde o fim de 2023 depois de uma série de desencontros e barreiras para a finalização do texto.

“Discutimos o andamento das negociações de um Acordo Mercosul – União Europeia equilibrado e que traga mais comércio e prosperidade para nossos povos. Borrell também manifestou apoio e interesse pela pauta da presidência brasileira do G20 e destacou a necessidade de reconectar nossas regiões.”, disse Alckmin em um post nas redes sociais.

Em dezembro, depois do 1º ano do 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminhar para a concretização do tratado comercial entre os blocos, o presidente francês Emmanuel Macron disse ser contra o acordo durante a COP28.

Ele argumentou que a proposta era “antiquada” e que não estaria de acordo com os parâmetros ambientais europeus. Lula rebateu dizendo que a França estava usando o argumento para proteger o mercado interno da competição com os produtos agrícolas brasileiros.

Nos dias que seguiram a fala, um enviado especial da UE cancelou a visita prevista ao Brasil em dezembro. Desde então, os ânimos envolvendo o acordo– que já estava em negociações há 20 anos– ficaram abalados e desarticularam a principal aposta do governo Lula na política externa

Alckmin estava na Guatemala para participar da posse do presidente Bernardo Arévalo. Durante a visita, ele também se reuniu com a chanceler mexicana, Alícia Bárcena Ibarra, e participou de uma reunião entre vários representantes da América Latina, da Europa e do secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro.