Alckmin fala em reativar usinas termelétricas por causa de estiagem na Amazônia

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou nesta terça-feira, 3, em religar usinas termelétricas por causa da estiagem na Amazônia. Em fala durante reunião com ministros, ele mencionou que a usina hidrelétrica de Santo Antônio foi desativada recentemente por causa da falta de água na região. Segundo Alckmin, seria uma ação preventiva para garantir a segurança energética de cidades como Rio Branco e Porto Velho. Participaram do encontro os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Marina Silva, do Meio Ambiente; Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional; Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos; José Múcio Monteiro, da Defesa; Renan Filho, do Transportes; e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas.

