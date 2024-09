Alckmin garante que diminuição dos níveis de água nos reservatórios não causará falta de energia no Brasil

Vice-presidente disse que se houver necessidade as usinas térmicas vão ser acionadas

Geraldo Alckmin participou de uma coletiva promovida pela Anfavea



O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, garantiu, nesta quinta-feira (5), que não há risco de desabastecimento de energia elétrica no Brasil, mesmo com a diminuição dos níveis de água nos reservatórios das hidrelétricas, consequência da seca. “Acredito que o que disse a ONS é que coloca as térmicas para operarem, mas não há risco de falta de energia”, declarou Alckmin, durante uma coletiva de imprensa promovida pela Anfavea, ele destacou as medidas preventivas adotadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para assegurar a continuidade do fornecimento de energia. Alckmin enfatizou que, caso necessário, o acionamento das usinas térmicas está disponível para garantir que a população não enfrente falta de energia. Ele também abordou a questão das mudanças climáticas, que têm impactado de forma mais intensa os países tropicais, refletindo na redução das chuvas e no aumento das temperaturas.

O vice-presidente ressaltou a relevância da preservação das florestas tropicais e mencionou que o governo brasileiro conseguiu reduzir o desmatamento em 50% em 2023, com uma nova queda de 32% registrada neste ano. Essas ações fazem parte de um esforço mais amplo de descarbonização, que já resultou em uma diminuição de 280 milhões de toneladas nas emissões de carbono ao longo de 15 anos. Alckmin também compartilhou sua vivência como governador de São Paulo, lembrando que, mesmo diante da diminuição dos reservatórios da Sabesp, não houve necessidade de racionamento. Ele atribuiu essa situação à interligação dos sistemas de abastecimento, que permitiu uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos.

