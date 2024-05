Alckmin sinaliza novas medidas de crédito à indústria gaúcha

Representantes da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) pediram ao vice-presidente flexibilização de regras trabalhistas e estimaram recuperação do setor em 3 anos

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, deu entrevista a jornalistas depois de se reunir com representantes da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) Cadu Gomes/Vice-Presidência – 17.mai.2024

Mariana Haubert 17.mai.2024 (sexta-feira) – 13h04



O vice-presidente e ministro do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin, disse nesta 6ª feira (17.mai.2024) que o governo federal avalia novas medidas de crédito para a indústria do Rio Grande do Sul, fortemente prejudicada pelas enchentes que atingiram o Estado. O objetivo é ajudar na restauração do setor e manter empregos.

De acordo com Alckmin, a principal discussão junto ao Ministério da Fazenda será em relação aos juros que serão aplicados a essas operações.

“O presidente Lula tem colocado que não faltarão recursos para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, já conversamos com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], vamos conversar com a Fazenda para definir a questão dos juros, do fundo garantidor e das linhas de crédito. Que devem ser para tudo, desde capital de giro, recomposição de máquinas, equipamentos, prédios, enfim, toda a área de reconstituição”, disse.

O vice-presidente se reuniu com representantes da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) e das indústrias gaúchas no Palácio do Planalto. O grupo entregou um documento com os pleitos para a reconstrução do setor. Leia a íntegra (PDF – 385 kB) do texto. De acordo com o setor, 90% das fábricas e outros equipamentos de produção industrial do Estado foram afetados porque se concentram nas áreas mais atingidas pelas inundações.

Alckmin indicou que o governo avalia criar uma nova proposta de depreciação acelerada especificamente para a indústria gaúcha. No fim de abril, o Congresso aprovou uma lei de benefícios fiscais para a troca de máquinas e equipamentos de plantas industriais de todo o país para incentivar a modernização do setor. O texto deverá ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos dias, de acordo com Alckmin.

A proposta autoriza o Executivo a conceder cotas de depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos adquiridos até 31 de dezembro de 2025. Os detalhes sobre as empresas que poderão ser beneficiadas vão ser definidos em decreto.

Ao final do encontro, o vice-presidente da Fiergs, Arildo Bennech Oliveira, disse que a concessão de crédito para o setor ajudará na manutenção dos empregos que, de acordo com ele, são mais de 500 mil pessoas com carteira assinada.

“Estamos trabalhando com a possibilidade de não existir [demissões], de conseguirmos fazer um trabalho muito rápido como disse o vice-presidente. A gente precisa ser rápido. É o que estamos fazendo”, disse.

Oliveira estimou ainda que o setor demorará cerca de 3 anos para se recuperar completamente. “Se medidas forem tomadas e o dinheiro chegar a tempo, certamente vamos ter um Estado em 3 anos novamente de pé como estava”, afirmou.

O setor pleiteia também mudanças nas regras trabalhistas, semelhante ao que foi feito na pandemia da covid-19, com teletrabalho e redução da jornada.