Alcolumbre defende diálogo e respeito à independência dos poderes ao apresentar candidatura no Senado

Diálogo, construção de consensos, cumprimento de acordos, respeito às minorias, busca de equilíbrio na relação com os demais poderes, empenho na defesa da democracia, olhar para o futuro, prioridade sempre povo. Esses foram alguns dos compromissos elencados pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), ao discursar na sessão deste sábado (1°) e defender sua candidatura a presidente do Senado.

“Vocês me conhecem. Sabem do meu compromisso verdadeiro com esta instituição, com o Brasil e, acima de tudo, com a população que confia em cada um de nós para representar os seus sonhos e as suas esperanças. Sou um defensor intransigente do diálogo, da construção coletiva e das soluções compartilhadas. Para mim, governar é ouvir. Liderar é servir. E é disso que o Brasil precisa agora: uma liderança que una, e não que divida”, disse o senador pelo Amapá.

Davi Alcolumbre é o favorito para suceder o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A eleição acontece neste sábado, e além de Alcolumbre, estão na disputa oa senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos Pontes (PL-SP), Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Marcos do Val (Podemos-ES).

No seu pronunciamento, Alcolumbre destacou que o Brasil enfrenta os “ecos” da intolerância e da radicalização, com adversários sendo tratados como inimigos, principalmente nas redes sociais. O candidato do União disse que é preciso apostar no diálogo e no respeito.