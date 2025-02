Alcolumbre nega entrevista e dá beijo em repórter

THAÍSA OLIVEIRA, RENATO MACHADO, RANIER BRAGON, MARIANA BRASIL E CATIA SEABRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O senador Davi Alcolumbre (União-AP) disse que o Congresso vai ajudar ainda mais ao Brasil e deu beijo em repórter ao negar entrevista. O favorito para comandar o Senado chegou acompanhado pelos filhos e não parou para entrevistas na chegada.

CIRO NOGUEIRA DIZ QUE, SE DEPENDER DELE, LIRA NÃO VAI PARO O GOVERNO

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que, se depender dele, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não vira ministro no governo Lula (PT).

Presidente do PP afirma que partido não irá compor gestão Lula mesmo com ampliação de cargos: “Isso não funciona mais.”

MINISTROS USAM BONÉ COM DIZERES DE “O BRASIL É DOS BRASILEIROS”

Os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) apareceram para a votação no Senado usando um boné com os dizeres de “O Brasil é dos brasileiros”. “Aqui ninguém bate continência para bandeira de outro país. Valorizamos o Brasil e os brasileiros”, disse Padilha.

A frase foi criada pelo chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), ministro Sidônio Palmeira.

MINISTROS LICENCIADOS VOTAM NO SENADO

Os ministros que são senadores retomaram seus mandatos para votar na eleição por determinação do presidente Lula (PT). Camilo Santana (Educação) e Carlos Fávaro (Agricultura) se encontraram na liderança do PT e depois seguiram juntos ao plenário. Renan Filho (Transportes) se ausentou por questões familiares. O ministro Waldez Goes (Integração e Desenvolvimento Regional), aliado de primeira hora de Alcolumbre, também acompanha a sessão.

ASTRONAUTA MARCOS PONTES SENTA NO ‘FUNDÃO’ NA ELEIÇÃO

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que irritou Jair Bolsonaro (PL) sentou nos fundos do plenário durante a eleição. Tanto o PL como o ex-presidente apoiam candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o favorito.

Ainda há outros três candidatos na disputa. Marcos do Val (Podemos-ES) decidiu se manter na corrida por se considerar o único candidato censurado da história. Ele está com suas redes sociais bloqueadas.

Soraya Thronicke (Podemos-MS), por sua vez, quer marcar posição como a única mulher no pleito. Astronauta Marcos Ponte (PL-SP) acredita que a decisão não vai desgastar sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que decidiu que seu partido apoiaria Davi Alcolumbre.

Já Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu que haveria chance de vencer Alcolumbre apenas se o voto fosse aberto.

PARLAMENTARES INICIAM ‘BEIJA-MÃO’ A ALCOLUMBRE

No Plenário, parlamentares faze beija-mão com favorito à sucessão da Casa, Davi Alcolumbre.

