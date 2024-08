Alda Corrêa é prestigiada por amigos e familiares em festa de 90 anos

Na última sexta-feira (16/8), Alda Corrêa, uma das personalidades mais estimadas de Brasília, celebrou 90 anos com uma festa que foi muito mais do que uma simples celebração do novo ciclo.

Em sua elegante residência no Lago Sul, Alda reuniu familiares e amigos próximos para comemorar a vitalidade, a disposição e o espírito jovem que continuam a acompanhá-la.

Natural de Minas Gerais e radicada em Brasília, Alda é reconhecida por sua habilidade única de transformar qualquer encontro em um evento memorável. Neste ano, seu aniversário não foi diferente. A comemoração foi marcada pela elegância e pela animação que sempre a acompanharam, refletindo uma trajetória de vida inspiradora, repleta de sonhos realizados e pela bênção de ter construído uma família unida e amorosa.

Família reunida Homenagens a Alda Corrêa Alda Corrêa brinda com Flavia Corrêa, Claudia Corrêa e Clea Gontijo A aniversariante de agosto é mãe de três filhas, Cléa, Flávia e Cláudia. Ao falar sobre a história da matriarca, Flávia não esconde a admiração e a emoção de poder comemorar uma data tão significativa.

Flávia e Alda Corrêa “É uma emoção muito grande poder chegar na minha idade, tendo a minha mãe ao meu lado com 90 anos, uma família muito bonita. São três filhas, oito netos, quatro bisnetos. Não é fácil envelhecer, mas ver minha mãe assim, sempre com um astral muito bom, é muito gratificante”, declara Flávia à coluna.

Alda mantém uma rotina ativa. “Ela ainda tem vontade de passear, de se vestir, de levantar da cama e de doar. Ela sempre foi muito caridosa e, para ela, o mais importante ao comemorar uma festa é poder ajudar alguém. A cabeça da gente não pode parar, esse é o segredo da minha mãe. Só rezo para que ela continue com saúde”, completa Flávia.

Aniversário solidário Durante toda a vida, o lado solidário de Alda Corrêa sempre falou mais alto. E, em seus aniversários, ela faz questão de conciliar a celebração com um de seus propósitos de vida – doar.

Alda Corrêa pediu que os convidados trouxessem presentes para serem doados Para a aniversariante, os presentes não são importantes se forem destinados a ela. Para conseguir cumprir o desejo de retornar o bem para a comunidade, Alda pediu que os convidados trouxessem lembranças, mas não para ela. Tudo o que lhe foi dado será destinado às instituições que Alda sempre ajudou.

Detalhes da festa

Mesa de doces

Mesa posta

Buffet Sweet Cake

Ambiente repleto de flores

Tons de verde e azul predominaram na decoração do evento

Convidadas

A celebração foi cuidadosamente organizada para refletir a personalidade vibrante e acolhedora de Alda Corrêa. A decoração, em tons de azul e verde e repleta de flores, criou um ambiente elegante e intimista, que reforçou ainda mais o clima de união e carinho entre os convidados. O toque refinado estava presente em todos os detalhes, desde a disposição das mesas até a escolha dos itens do menu.

Torta folheada

Entradas

Ilha de charcuteria

Detalhes da apresentação do buffet

Favo de mel

Variedades de docinhos

Mesa de doces

Bombom de pistache

Detalhe da flor no docinho da festa

O buffet, assinado pela Sweet Cake, encantou a todos com uma seleção impecável de pratos, enquanto os doces da Cirônia e o bolo especialmente preparado pela TB Cake trouxeram um toque de doçura e delicadeza para a festa.

Cantor Jonas Santos Além das delícias servidas, a música foi outro ponto alto da celebração. O cantor Jonas Santos ficou responsável por animar os convidados, tirando todos das cadeiras e enchendo o ambiente de alegria e dança.

Confira quem esteve presente no aniversário de Alda Corrêa, pelo olhar de Luh Fiuza

Geisa Alckmin, Claudia Corrêa e Mércia Crema Valeska Tonet Camargo e Nedjma França de Souza Claudia Meireles e Alda Corrêa Soraia Debs e Alda Corrêa Neuza e Renata Fleury Bernardo Bessa, Alda Corrêa e Maylla Bessa Margarete Malvar, Tisylla Balbino e Beth Mattos Heloísa Hargreaves, Cléa Gontijo e Vera Comini Nazareth Machado e Patrícia Leal Cleuza Ferreira Fernanda e Gabriela Mello Maria Coeli, Alda Corrêa e Maria Paula Taunay Matilde Torres, Alda Corrêa, Cléa Corrêa, Elma Leite e Cláudia Falcão Mércia Crema Cássia Domit, Débora Galvão e Cléa Gontijo Ohara Jorge e Alda Corrêa Daura Filpo e Deise Sollberger Vera Comini, Therezinha Falcão e Heloísa Hargreaves Ivânia Palmeira, Mariela Palmeira e Yêda Palmeira Maria Helena Lacerda e Cláudia Corrêa Maylla Bessa, Valentina Bessa, Bernardo Bessa, Alda Corrêa e Catharina Bessa Rafael Ferracina, Alda Corrêa e Renata Fleury Fernando Mello, Beatriz Ximenes, Rafael Papini, Ronaldo Fleury, Alda Corrêa, Emerson Carvalho, Joabson Cahú e Maylla Bessa Therezinha Falcão, Heloísa Hargreaves e Deise Hargreaves Cristiane Habib Gabriela Mello e Letícia Zanatta Claudia Pohl e Gláucia Benevides Marly Nogueira, Alda Corrêa, Maria Helena Gomide e Tisylla Balbino Alda Corrêa, Carolina Corrêa, Vera Corrêa Sandra Zaiden, Claudia Jaguaribe, Helena Celeste Vieira, Cristiane Habib, Renata Jaguaribe, Flavia Corrêa e Manuela Fleury Valeria Leão Bittar, Alda Corrêa e Moema Leão Natanry Osório, Alda Corrêa, Vera Corrêa , Odaisa Rodrigues Alves, Iracema Torres, Simone Novaes e Eliana Pimentel Marisa Áurea Elsa Azambuja, Priscila Morgado e Maria Regina Monteiro Vanessa Henriques e Beatriz Ximenes Moema Leão Vanessa Freitas, Denise Freitas, Teresa Malvar e Margarete Malvar Clélia Scafuto e Cléa Corrêa Claudia Pohl e Clélia Scafuto Odaisa Alves, Deise Sollberger, Cléa Gontijo, Vera Comini e Mathilde Torres Arthur Fleury, Mariana Fleury, Flavia Corrêa, Ronaldo Fleury, Filipe Fleury Gabriela Bessa, Rafaela Cahú, Alda Corrêa, Manuela Fleury, Roberta Cahú Ana Maria Gontijo e Zuleide Pinto Soraia Debs e Afaf Majzoub Marcella e Angela Vieira Marizalva Campelo, Maria Ines Nogueira, Maria Helena Gomide Lívia e Margarida Nogueira Clélia Scafuto, Cléa Corrêa, Claudia Saboya e Denise Menicucci Marly Nogueira, Maria Vasconcelos, Claudia Vasconcelos e Anna Maciel Clea Gontijo Gabriela Mello Catharina Bessa, Valentina Bessa, João Luiz e Bruno Hormsi Flávia Corrêa Miguel Bessa e Catharina Mello Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram