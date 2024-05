Aldo Rebelo lança livro sobre o interesse internacional pela Amazônia

“Amazônia: a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional”, é o mais novo livro de Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais de São Paulo. O lançamento da obra será nesta quarta-feira (22/5), às 18h, na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi Brasília.

O livro conta com o patrocínio da FSB Holding, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

A obra, disponível em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e francês), conta a história da Amazônia, em que o autor aborda eventos históricos marcantes, destacando a importância estratégica para o Brasil e para o mundo. Ao longo das páginas, Aldo Rebelo aborda uma análise profunda sobre as razões por trás da cobiça internacional pela região.

Além disso, o livro apresenta as conquistas e desafios que são enfrentados pela região ao longo dos séculos. Ao Metrópoles, Aldo relata sobre os principais pontos tratados na obra.

“A ideia do livro é de expor uma Amazônia pouco conhecida e pouco discutida. Em primeiro lugar, temos uma Amazônia que sempre despertou a cobiça do estrangeiro, uma Amazônia que é disputada desde o período colonial. Também mostra uma Amazônia rica, mostra a maior fronteira mineral do mundo, a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a maior fronteira reserva de água doce do mundo. Essa é a outra Amazônia que também é desconhecida”, explica.

“Outro aspecto é o social, uma Amazônia pobre, que ao lado da grande riqueza que tem, ela também guarda os piores indicadores sociais do Brasil, que tem os maiores índices de mortalidade infantil, a população com os maiores índices de doenças infecciosas de analfabetismo e onde tem mais fome no país, essa também é uma Amazônia que as pessoas não conhecem. E na quarta parte do livro é um programa e um projeto para a Amazônia, estabelecendo quatro objetivos, são eles: soberania do Brasil, o direito ao desenvolvimento, proteção das populações indígenas e a proteção da natureza ao meio-ambiente”, destaca.

Aldo Rebelo conta que a inspiração para escrever sobre a Amazônia veio da escola. “A ideia veio dos meus bancos escolares, quando já havia no ensino de geografia uma grande valorização da Amazônia quando nós estudávamos. Na época, a Amazônia já possuía pontos que chamavam a atenção. Eu sempre visitei muito a Amazônia, e ano passado passei quatro meses pesquisando e estudando para o livro”, ressalta.

Ao longo da obra, Aldo reforça sobre o papel crucial da Amazônia. “A obra representa recolocar a Amazônia na agenda do Brasil, porque o estado já está na agenda do mundo. O mundo já discute a Amazônia, mas a partir de um ponto de vista de um foco que é o meio ambiente, mas queremos colocar a Amazônia no ponto de vista social, econômico, científico, tecnológico, defesa social e outros aspectos”, conclui.

Aldo Rebelo Aldo Rebelo é uma figura atuante na figura política brasileira. Foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais.

A gestão no Ministério da Agricultura, especialmente durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi marcada por debates sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental, com foco especial na Amazônia.

Aldo teve participação na CPI das ONGs e trouxe à tona questões importantes sobre o “Fundo da Amazônia”, defendendo uma alocação restrita desses recurso para órgãos públicos.

Serviço: Aldo Rebelo lança livro sobre o interesse internacional pela Amazônia Lançamento do livro: Amazônia, a maldição das Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional;

Local: Livraria da Vila, Shopping Iguatemi Brasília;

Horário: 18h às 22h.