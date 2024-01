Aldo Rebelo nega intenção de ir para o Solidariedade

Ex-ministro de Dilma e Lula se licenciou do PDT após assumir secretaria do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

Gabriel Buss 19.jan.2024 (sexta-feira) – 16h08



O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (PDT) negou nesta 6ª feira (19.jan.2024) ter a intenção de se filiar ao Solidariedade depois de aceitar assumir a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, a convite do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

“Estou filiado ao PDT e assim pretendo continuar. Combinei com o [Carlos] Lupi uma licença do partido”, afirmou Rebelo ao Poder360.

Dentro do PDT paulista, a ida de Rebelo para uma secretaria de Nunes causou insatisfação e incômodo, já que o partido anunciou apoio a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) à prefeitura.

Há dentro da sigla o rumor de que o ex-ministro pode ir ao Solidariedade eventualmente, mas Rebelo reafirmou que se trata só de uma licença enquanto for secretário.

Aldo Rebelo assumirá o cargo da ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido). Ela deixou o posto para participar da chapa como candidata a vice-prefeita da chapa de Boulos.

Marta deve se filiar ao PT em 2 de fevereiro. As eleições municipais serão realizadas em outubro deste ano.

Apesar do desconforto, a avaliação no PDT é que a ação de Rebelo de resistir a apoiar Boulos é isolada. Não há preocupação com outras resistências internas no partido.

Ao jornal Folha de S. Paulo, Rebelo disse que “provavelmente” não apoiaria Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Afirmou que Boulos liderou movimentos de manifestação do “Não vai ter Copa” enquanto ele era ministro do Esporte da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Não tenho como apoiar uma pessoa dessas, não tenho condições”, declarou.

Nesta 6ª feira (19.jan), o presidente do PDT de SP, Antonio Neto, afirmou no X (ex-Twitter) que respeita a decisão de Rebelo de assumir a secretaria de um pré-candidato que o partido não apoia, mas que “nenhum filiado está acima das decisões partidárias”.

“Tenho certeza que pela experiência e pela postura do companheiro, ele entenderá a incompatibilidade de qualquer posicionamento diferente da escolha do nosso partido na capital paulista”, disse Neto.

Hoje crítico do 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rebelo foi ministro de governos petistas: Coordenação Política (2004-2005), Esporte (2011-2015), Ciência e Tecnologia (2015) e Defesa (2015-2016).

Também foi deputado federal por 5 mandatos e presidente da Câmara dos Deputados (2005-2007).