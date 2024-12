Além de Clara: Zezé Di Camargo tem outros três filhos com Zilu Godoi

Graciele Lacerda deu à luz Clara, durante a madrugada de Natal, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. A bebê, entretanto, é a quarta herdeira do cantor sertanejo. Do casamento com Zilu Godoi, ele teve Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo.

Wanessa é a filha mais famosa do artista e tem 41 anos de idade. Ela seguiu o caminho do pai, também trilhou carreira na música e conta com hits como Amor, Amor e O Amor Não Deixa.

Nos últimos anos, a cantora colecionou polêmicas em sua vida, como o divórcio de Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, João Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, a volta com Dado Dolabella, com quem se relacionou nos anos 2000, e a sua participação no BBB 24, que terminou com expulsão e discussões com Davi Brito.

Camilla Camargo, 39 anos, é a filha do meio e é atriz. Ela já passou por novelas como Carinha de Anjo e Revelação, ambas do SBT, Intervenção, da Netflix, e o filme A Caipora, ao lado de Kayky Brito e Sergio Hondjakoff. Casada com o diretor de TV Leonardo Lesa, tem dois filhos, Joaquim, de 4 anos, e Júlia, de 2.

Ainda do casamento com Zilu, Zezé Di Camargo é pai de Igor Camargo. O jovem de 29 anos foi notícia recentemente por conta de uma briga pública com a madrasta Graciele Lacerda. A esposa do rapaz, Amabylle Eiroa, acusou a influencer fitness de ter um perfil fake para atacar membros da família, inclusive ela. O caso virou um processo na Justiça.