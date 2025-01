Além de Gusttavo Lima: veja sertanejos que se arriscaram na política

A intenção de Gusttavo Lima em ser candidato a presidente do Brasil mexeu com a internet nesta semana, entre críticos, piadas e apoiadores. Outros cantores sertanejos já migraram para a política nos últimos anos. Alguns obtiveram sucesso e venceram, outros nem tanto.

José Rico, da dupla Milionário e José Rico, foi candidato a deputado federal em 2014 pelo então PMDB de Goiás. O seu discurso de campanha no horário eleitoral era ao som da música Estrada da Vida.

“Sendo eleito, vou lutar pela educação e cultura”, disparava o candidato na propaganda. O músico, conhecido por cantar com a mão no ouvido, recebeu 26 mil votos e não foi eleito. José Rico morreu em março de 2015.

Outro sertanejo que tentou a sorte na política foi Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner da dupla Rick e Renner.

Ele foi candidato para o Senado pelo PP de Goiás nas eleições de 2010. “Vamos juntos nesta nova trajetória, representar Goiás no Senado”, cantava em um jingle com ritmo sertanejo.

Renner desistiu da candidatura pouco antes do dia das eleições, mas ainda teve mais de 70 mil votos. Nas eleições de 2018, ele tentou novamente, desta vez para o cargo de deputado federal. Mais uma vez, ele não conseguiu se eleger.

Investigado

O cantor Sérgio Reis foi eleito deputado federal por São Paulo em 2014 pelo Republicanos.

Com uma carreira consolidada e mais de 70 anos de idade, ele se destacou por suas ideias mais conservadoras e contrárias ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Reis votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016 e fez falas em defesa da ditadura militar. No ano passado, o cantor foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por participação em atos golpistas no país.