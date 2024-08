Além de Marçal, polícia mira 2 aliados do empresário em inquérito

No mesmo inquérito que a Polícia Civil instaurou para investigar Pablo Marçal após nova denúncia, dois aliados do empresário também estão na mira. São eles Rafael Francelli e Marcos Antônio Fergutz, mentores e organizadores do programa “La Casa Digital 3”, idealizado e apresentado pelo candidato a prefeito de São Paulo.

Rafael Francelli é acusado por Gabriel Godoy, ex-participante do reality, de agredi-lo com socos e de ter rasgado sua camisa. Já Marcos Antônio Fergutz teria ofendido Godoy verbalmente, com o suposto objetivo de ajudá-lo a “desbloquear a mente”.

Aliado de Marçal, Fergutz também é investigado em inquérito da Polícia Civil

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à prefeitura de SP da Band

Pablo Marçal, candidato a prefeito de SP pelo PRTB, responde a inquérito após ser denunciado por participante de reality

Pablo Marçal e Guilherme Boulos em debate

Marçal ganhou apoio de campeão olímpico ao criticar Lula

A defesa de Pablo Marçal alega que o empresário seria apenas o idealizador do programa e que não teria ingerência nas provas aplicadas e nem na relação dos mentores com os integrantes do reality.

Como revelou a coluna, a polícia apura se o trio representou “perigo para a vida ou saúde de outrem”. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Itu, em São Paulo.

O que diz o boletim de ocorrência No boletim de ocorrência, Godoy afirma que foi estimulado por monitores do programa comandado por Marçal a discutir com outro participante do reality, Paulo Silveira. “Os mentores sujeitaram Paulo e sua pessoa a um conflito verbal, segundo afirmaram tratava-se de um método de desbloqueio da mente, que consistia em que um apontasse os defeitos do outro.”

“Em determinando momento, o mentor chamado Marcos Antônio Fergutis começou a ofendê-lo verbalmente, dizia que o mesmo não tinha futuro, que era um trouxa orgulhoso, um bosta, que entendeu que Antônio estava tentando despertar sua iria para ativar o que eles chamam de desbloqueio mental, mas se manteve calmo.”

“Neste momento, o outro mentor chamado Rafael Francele atravessou a sala diante de todos os participantes que estavam sentados no local, desferiu um tapa em seu peito, puxando-o para cima, rasgando a camiseta que estava usando, olhou para o câmera e disse para desligar, dizendo que iria mostrar como funcionava, puxando-o para fora e o ofendendo, empurrou-o na parede lhe desferindo dois socos na barriga, segurando seu braço e apertando.

“A situação foi interrompida pelo gestor do local, Sr. Nelson Rodrigues, gritando que era para pararem pois estava ultrapassando os limites”, diz trecho do registro de ocorrência.

“Depois de todo o ocorrido, como uma forma de punição, o mentor Marcos e Adonis disseram que como forma de castigo tinha de ficar de braços e pernas amarradas com a participante Stacy. Que não aceitou. E tomou outra punição.

“Que teria de dormir em uma barraca fora da casa, que recebeu a barraca para montar a cerca de cem metros de distância da casa, que montou a barraca, porém não havia colchão, cobertor, travesseiro, não tinha acesso ao banheiro e nem água, e não havia ninguém acompanhando, sendo que o gestor da fazenda havia dito no dia anterior que não era para ninguém sair da casa durante a noite, pois no local havia diversos bichos, não especificando quais”.