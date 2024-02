Além dos números: Dr Marcelo Antonio aponta perspectivas e estratégias para enfrentar a diabetes

Dr. Marcelo Antonio destaca a gravidade da diabetes mellitus, uma doença devastadora que apresenta alta morbimortalidade e impacta significativamente a qualidade de vida. Ele ressalta que a condição é silenciosa, não manifestando sintomas visíveis como gordura abdominal, tornando desafiador para o paciente reconhecer a importância do tratamento.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil é o quinto país em incidência da doença no mundo. O tipo mais comum é o 2, representando cerca de 90%, mas o Dr. Marcelo destaca a possibilidade de remissão por meio de bons hábitos.

Na clínica, centenas de ex-diabéticos alcançaram a remissão adotando práticas saudáveis, como restrição de carboidratos refinados, prática de exercícios físicos, equilíbrio hormonal e melhorias na qualidade do sono. Apesar da gestão e reversão do diabetes serem possíveis com hábitos saudáveis, apenas cerca de 3% dos adultos atendem às metas de redução de risco para o diabetes tipo 2.

Dr. Marcelo destaca a importância de alimentos ricos em proteínas, vegetais verdes, frutas com baixa carga glicêmica, além do exercício físico regular e musculação para gerenciar a doença. Ele enfatiza que, caso haja uso de medicação, acompanhamento médico e nutricional é crucial para ajustes necessários.

O diabetes é um desafio de saúde pública global, com mais de 400 milhões de pessoas afetadas. O Dr. Marcelo ressalta a necessidade de tratamento e prevenção, destacando a remissão como uma possibilidade real. Ele enfatiza a importância dos hormônios sexuais, como a testosterona, na patogênese do diabetes tipo 2, destacando estudos que associam níveis mais altos de testosterona a um menor risco da doença em homens.

