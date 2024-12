Além dos ultrafinos: Apple aposta em iPhones dobráveis para impulsionar vendas

A Apple planeja lançar novos designs para sua linha de iPhones, incluindo um modelo ultrafino (já falamos sobre ele aqui) e dois dispositivos dobráveis.

Para complementar a estratégia do novo iPhone ultrafino, a empresa está desenvolvendo dois modelos dobráveis: um dispositivo menor, que será uma versão dobrável do iPhone, e outro maior, semelhante a um laptop quando desdobrado. A previsão de lançamento é para 2026, com o objetivo de revitalizar as vendas após um período de crescimento modesto.

O que esperar das inovações na Apple?

iPhone ultrafino em 2024: o novo modelo será mais acessível que a linha Pro, priorizando design e custo, com uma câmera simplificada para reduzir o preço.

Dispositivos dobráveis até 2026: a Apple desenvolve um iPhone dobrável e um dispositivo maior que pode funcionar como laptop. Os desafios incluem melhorias no mecanismo de dobradiça e na proteção da tela.

a Apple desenvolve um iPhone dobrável e um dispositivo maior que pode funcionar como laptop. Os desafios incluem melhorias no mecanismo de dobradiça e na proteção da tela. Mercado busca inovação: com as vendas estagnadas, a Apple aposta em novos designs para atrair consumidores, seguindo tendências já exploradas por marcas como Samsung e Huawei.

iPhone 17 Air deve ser mais fino que seus antecessores, como o iPhone 16 (Imagem: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock.com)

Apple traz design inovador para enfrentar a concorrência

Os novos modelos da Apple incluem um iPhone ultrafino e dispositivos dobráveis. O modelo fino busca atrair consumidores que valorizam estética e mobilidade, sacrificando algumas funcionalidades da linha Pro. Já os dobráveis representam uma tentativa de competir com marcas como Samsung, mas com a promessa de superar padrões atuais de qualidade.

Os dispositivos dobráveis da Apple incluem um modelo menor, projetado para ser mais compacto, e outro maior, com tela de até 19 polegadas. Ambos enfrentam desafios técnicos, como a resistência da dobradiça e a durabilidade da tela flexível, explicou o The Wall Street Journal.

Inovação como estratégia de crescimento da Apple

A aposta da Apple em hardware inovador reflete sua busca por revitalizar o crescimento. Desde 2021, a empresa enfrenta vendas modestas em comparação com o pico impulsionado pela transição para 5G.

Além dos novos iPhones, a Apple investe em produtos como o Vision Pro, um headset de realidade virtual lançado em 2024, mas com vendas abaixo do esperado devido ao preço elevado. A empresa planeja uma segunda versão do headset, possivelmente alimentada pelo iPhone, para reduzir custos e peso.

Com esses lançamentos, a Apple espera não apenas se manter competitiva no mercado, mas também estimular uma nova onda de upgrades entre seus consumidores. Afinal, nos últimos anos, os celulares da Apple tiveram apenas mudanças incrementais, como chips mais rápidos e câmeras melhores. Em 2024, a grande mudança do iPhone 16 ficou por conta do Apple Intelligence, seu novo sistema de IA.

