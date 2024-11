Alemanha: Angela Merkel se preocupa com influência de Elon Musk no novo governo dos EUA

A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está preocupada com a influência de Elon Musk na política do governo de Donald Trump, do qual o bilionário fará parte.

Ex-chanceler alemã defende equilíbrio entre política e interesses de empresas (Imagem: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Merkel se pronunciou a respeito nesta sexta-feira (22) em entrevista ao semanário alemão Der Spiegel. “Quando uma pessoa como ele [Musk] é dono de 60% de todos os satélites que orbitam no Espaço, então isso deve nos preocupar enormemente, além das questões políticas”, afirmou.

Merkel tem receio de Musk no poder dos EUA

Merkel citou Musk ao ser indagada sobre se o retorno de Trump ao poder nos EUA significava um desafio maior do que seu primeiro mandato;

A ex-chanceler, então, citou uma “aliança invisível” entre Trump e grandes empresas do Vale do Silício, “que têm enorme poder financeiro”;

Ela prosseguiu pontuando que, nos 16 anos em que liderou a Alemanha (2005-2021), aprendeu ser necessário haver equilíbrio entre os interesses “dos poderosos e dos cidadãos comuns”;

Para a alemã, a crise financeira pela qual o mundo passou entre 2007 e 2008 explicitou como a política é importante na condição de “última instância capaz de endireitar as coisas”. “E quando essa última instância é muito influenciada por empresas, pelo capital financeiro ou por tecnologias, isso é um desafio desconhecido para todos nós”, ressaltou;

Merkel também pontuou que, “em uma democracia, a política nunca é impotente contra as empresas”.

Trump nomeou bilionário sul-africano para seu futuro governo (Imagem: Evan El-Amin/Shutterstock)

