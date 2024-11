Alemanha e países nórdicos reforçam segurança diante da ameaça de conflito na Europa

A Europa está se adaptando à possibilidade de um conflito ampliado em seu território, especialmente diante da crescente ameaça de mísseis balísticos. Em resposta a essa situação, países nórdicos atualizaram suas diretrizes de segurança para a população. Na Alemanha, as Forças Armadas estão desenvolvendo um documento confidencial que visa preparar o país para a potencial escalada do conflito na Ucrânia, com um conteúdo que já ultrapassa mil páginas e abrange diversos cenários, tanto com quanto sem a participação direta da Alemanha.

Dada a sua localização estratégica, a Alemanha se vê na necessidade de se preparar para a chegada de um grande contingente de tropas da OTAN, além de garantir a proteção de instalações consideradas críticas. As autoridades estão em diálogo com empresas para implementar treinamentos, incluindo a capacitação de funcionários para operar caminhões, uma vez que há uma carência de motoristas qualificados. Outras áreas de treinamento incluem o manejo de equipamentos e a vigilância para prevenir atos de sabotagem e desinformação.

O documento em elaboração também aborda a possibilidade de o governo recrutar trabalhadores do setor privado em situações de emergência, além de prever a distribuição de vale-alimentação em casos de escassez. Embora o tom do documento seja de alerta, os representantes do Exército não acreditam que um conflito seja iminente. No entanto, eles reconhecem que a Rússia já iniciou preparativos para uma possível ampliação do conflito no leste europeu.

