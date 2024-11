Alemanha passa por cima da Bósnia e garante liderança no Grupo A3 da Liga das Nações

A seleção da Alemanha venceu a Bósnia por 7 a 0 neste sábado (16), em Freiburg, consolidando a liderança do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa. Comandada por Julian Nagelsmann, a equipe já estava classificada para as quartas de final desde outubro e reafirmou sua superioridade com uma atuação dominante. O placar foi aberto logo aos dois minutos de jogo, com gol de Jamal Musiala. Aos 23 minutos, Tim Kleindienst marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção alemã, e Kai Havertz ampliou aos 37, praticamente definindo o confronto ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Florian Wirtz brilhou com dois gols em sete minutos (5’ e 12’). Leroy Sané deixou sua marca aos 21 minutos, e Kleindienst, que estreou pela seleção no mês passado, fechou a goleada aos 34 minutos. Apesar da vitória expressiva, a partida trouxe uma preocupação para os alemães. Joshua Kimmich, capitão da seleção e peça-chave no meio-campo, precisou ser substituído devido a uma lesão no tornozelo, acendendo o alerta para o Bayern de Munique e para a equipe nacional.

