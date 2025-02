Alergia ocular no verão: como proteger seus olhos?

Dra. Gabriela Höehr, oftalmologista, explica as causas e cuidados para evitar irritações nos olhos durante a estação mais quente do ano

Durante o verão, aumentam os casos de alergia ocular, problema que pode causar coceira intensa, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e até inchaço nas pálpebras. A exposição ao sol, o contato com água do mar e de piscinas e a maior circulação de poeira e poluentes no ar contribuem para o surgimento desses sintomas. Segundo a oftalmologista Dra. Gabriela Höehr, alguns cuidados simples podem ajudar a prevenir e aliviar a irritação ocular.

“No verão, ficamos mais expostos a agentes irritantes, como o cloro da piscina e a poluição, que podem desencadear reações alérgicas nos olhos. Além disso, o calor intenso aumenta a evaporação da lágrima, causando ressecamento e maior sensibilidade”, explica a médica.

Para evitar o problema, Dra. Gabriela recomenda o uso de óculos de sol com proteção UV, que ajudam a barrar a ação do vento, poeira e raios solares nos olhos. A hidratação também é fundamental. “O uso de colírios lubrificantes pode ajudar a manter a umidade ocular e reduzir o desconforto”, orienta.

Outro ponto importante é evitar coçar os olhos, pois isso pode piorar a irritação e aumentar o risco de infecções. “Se a coceira for intensa, é melhor lavar as pálpebras com soro fisiológico gelado ou usar compressas frias, que aliviam a inflamação”, sugere a oftalmologista.

Caso os sintomas persistam ou se agravem, é essencial buscar atendimento especializado. “A automedicação com colírios inadequados pode mascarar o problema e até piorar o quadro. O ideal é sempre procurar um oftalmologista para uma avaliação correta”, finaliza Dra. Gabriela.