Alerta: Gramado do Joia da Princesa em estado crítico a nove dias da estreia do Bahia no Baianão

Faltando apenas nove dias para a estreia do Bahia no Baianão, diante do Jacuipense, no próximo dia 12, às 16h, o Estádio Municipal Alberto Oliveira, conhecido carinhosamente como Joia da Princesa, em Feira de Santana, aparece em estado preocupante.

Em levantamento realizado nesta sexta-feira (3), o superintendente municipal de Esportes, Emerson Britto constatou que o estádio está em condições precárias e que no momento, o Joia está impossibilitado de receber partidas de qualquer tipo.

“Hoje, o gramado está impossibilitado de receber jogos profissionais, amadores ou qualquer tipo de partida. A situação é realmente devastadora”, afirmou.

Além do gramado, boa parte da estrutura do estádio está precisando de atenção, como os alambrados, iluminação, sistema elétrico e hidráulico.

“Nos deparamos com uma situação deplorável. Estamos preparando um relatório completo para o prefeito, que irá definir as ações necessárias”, explicou Britto.

Apesar do estado extremamente preocupante do gramado, Britto destacou que o contrato com a empresa de manutenção do campo foi reativado e que o engenheiro-agrônomo da empresa garantiu que o gramado estará recuperado para a partida entre Bahia e Jacuipense.

“Conseguimos, com a credibilidade do prefeito José Ronaldo, que a empresa retomasse as atividades imediatamente. O engenheiro-agrônomo da empresa garantiu que o gramado estará recuperado para o jogo do dia 12″, afirmou.

A partida entre Jacuipense x Bahia será válida pela 1ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, o Tricolor estará representado em campo com um misto de atletas profissionais que estavam emprestados e jogadores do sub-20.

JERÔNIMO OFERECE ORÇAMENTO PARA REFORMA NO ESTÁDIO

No último dia 16 de dezembro, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que ofereceria recursos estaduais para que a prefeitura de Feira de Santana reforme o “Joia da Princesa”.

“Estamos dispostos a colocar orçamento para que o município faça as mudanças que o Joia precisa. Não é que eu queira gerir o estádio. Não é isso. Mas é dar as condições para que o futebol de Feira de Santana volte a ser atrativo”, declarou durante coletiva no novo Complexo Cultural de Feira de Santana.

Apesar de ter nascido em Aiquara, Jerônimo passou grande parte da vida morando na cidade, como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).