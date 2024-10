Alerta importante do SINDCOMÉRCIO para Itamaraju

O SINDCOMÉRCIO emitiu um comunicado crucial para clientes, empreendedores e colaboradores de Itamaraju sobre o funcionamento dos estabelecimentos no próximo feriado de 12 de outubro! A data, celebrada como Dia das Crianças, é também um feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, estabelecida pela Lei nº 6.802, de 1980.

Atenção: Somente alguns estabelecimentos estão autorizados a abrir as portas. Entre eles, farmácias, padarias, supermercados, hortifrutigranjeiros, distribuidoras de bebidas e gás, açougues, abatedouros, postos de gasolina, restaurantes, bares e similares – todos aqueles que já operam normalmente aos domingos e feriados. Se o seu negócio não está nessa lista, ele deverá permanecer fechado.

O SINDCOMÉRCIO ainda ressalta que os colaboradores que forem trabalhar nesse dia têm direito a remunerações extras ou compensação, conforme as regras trabalhistas em vigor. Respeitar as normas não só mantém o equilíbrio no comércio local, mas também assegura que todos os direitos trabalhistas sejam cumpridos.

Fique atento e siga as orientações! Dia 12 de outubro é um dia de respeito às tradições e ao trabalhador!