Alerta laranja: áreas terão chuvas e ventos de até 100 km/h. Veja onde

O centro-sul do país está sob alerta laranja de chuvas intensas até a próxima sexta-feira (31/1). O aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (29/1) mostra que regiões do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil podem registrar acumulados de chuva que podem chegar a 100 mm ao dia, com ventos de até 100 km/h.

Alerta laranja para chuvas intensas publicado pelo Inmet – Metrópoles

O aviso laranja diz que a região central de Goiás, Distrito Federal, centro-sul de Minas Gerais, parte leste de São Paulo e boa parte do Rio de Janeiro devem receber grandes volumes de água.

A meteorologia aponta que a formação de um canal de umidade nos próximos dias favorece a ocorrência de volumes expressivos de chuva, que podem superar 100 mm pontualmente em áreas do Sudeste, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Caso este canal de umidade persista por pelo menos três dias, pode-se configurar mais um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em 2025”, explica o Inmet em publicação.

Alerta amarelo

Regiões do Norte, Nordeste e Sul e porção central do país estão sob alerta amarelo até a próxima quinta-feira (30/1). Nesses locais, os acumulados de chuva podem chegar a 50 mm no dia, com ventos de até 60 km/h.