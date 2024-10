Alesp aprova parceria público-privada para túnel sob o mar entre Santos e Guarujá

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) deu um passo significativo ao aprovar uma parceria público-privada para a construção de um túnel seco que ligará as cidades de Santos e Guarujá, localizadas no litoral sul paulista. Este projeto ambicioso prevê a construção de um túnel de 870 metros de extensão sob o mar, oferecendo uma alternativa mais rápida e eficiente para pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos de passeio e comerciais. Atualmente, a travessia entre as duas margens é feita por balsas, transportando cerca de 78 mil pessoas e mais de 20 mil veículos diariamente.

O investimento total para a construção do túnel é estimado em R$ 6 bilhões, com a expectativa de gerar 9.000 empregos. O financiamento do projeto será dividido entre o governo de São Paulo, o governo federal e o setor privado, com 86% dos recursos provenientes dos governos. O deputado Paulo Mansur, do PL, destacou que o túnel impulsionará o desenvolvimento da Baixada Santista, melhorando a qualidade de vida e o turismo na região. Já o deputado Caio França, do PSB, ressaltou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para a realização da obra, que é uma demanda antiga da população local.

A travessia entre as cidades, que atualmente leva cerca de 18 minutos por balsa, poderá ser feita em menos de cinco minutos pelo túnel, eliminando os inconvenientes de neblinas ou ressacas. Especialistas em logística, como Lúcio Laje Rodrigues, apontam que o projeto trará benefícios significativos para a economia da Baixada Santista, facilitando o trânsito de pessoas e mercadorias e estimulando o turismo. Além disso, a construção do túnel contribuirá para a revitalização das áreas próximas ao porto de Santos e ao Guarujá.

O impacto ambiental também é uma consideração importante, com o projeto prometendo reduzir a emissão de gases poluentes. O túnel contará com uma área de circulação para ciclistas e pedestres e uma faixa adaptável ao VLT, o veículo leve sobre trilhos, ampliando as opções de mobilidade na região. Com a aprovação desta parceria, a expectativa é que a obra traga não apenas melhorias na infraestrutura de transporte, mas também um impulso econômico e social significativo para a região.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA